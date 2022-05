Xiaomi-Smartphones werden immer teurer

Den meisten von euch ist in den letzten Jahren sicher aufgefallen, dass Xiaomi von Jahr zu Jahr immer teurer wird. Man baut das Portfolio zum einen nach oben aus, aber auch in der Mittelklasse und bei Highend-Modellen steigen die Preise an.

Xiaomi: Preise werden weiter ansteigen

Das hat auch einen guten Grund, genau genommen hat man das 2019 offiziell angekündigt. Xiaomi möchte weg vom „billigen“ Image. Die Marke möchte eher als innovativ wahrgenommen werden und da sind zu günstige Preise nicht förderlich.

-->

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat man verkündet, dass der durchschnittliche Preis für ein Smartphone im Vergleich zum Vorjahr um über 14 Prozent gestiegen ist. Für Wang Xiaomi, Präsident von Xiaomi, ist das sogar noch etwas zu wenig.

Da wir immer mehr neue Technologien auf Mobiltelefone anwenden, brauchen wir mehr Unterstützung für Highend-Hardware, sodass der durchschnittliche Verkaufspreis von Mobiltelefonen weiter steigen wird.

Er geht davon aus, dass der durchschnittliche Preis bei Xiaomi in den nächsten Monaten weiter steigen wird. Xiaomi wird immer teurer und ist noch nicht am Ende angekommen. Aktueller Spitzenwert: 1199 Euro für das alte Xiaomi Mi 11 Ultra.

Im Juli steht das Xiaomi 12 Ultra an und da hat man sich Leica als Partner für die Kamera geschnappt. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht bei 1200 Euro bleibt und würde bei uns eher mit 1249 oder sogar 1299 Euro bei der UVP rechnen.

Xiaomi will die Nummer 1 werden

Es ist ein schmaler Grat für die chinesischen Unternehmen, die am Anfang gerne mit sehr aggressiven Preisen angreifen und den Fokus auf Marktanteil legen, dann aber später den Umsatz steigern wollen. Man versucht eine neue Zielgruppe zu erreichen, will die alte aber nicht zu schnell verlieren. Keine leichte Aufgabe.

Bisher gelingt das Xiaomi gut, sie bieten aber auch weiterhin ein extrem großes und breites Portfolio an Smartphones und Marken an. Xiaomi möchte übrigens bis 2024 die neue Nummer 1 werden, man orientiert sich also sehr stark an Samsung.

Xiaomi Band 7 offiziell vorgestellt – kommt es nach Deutschland? Xiaomi streicht das Mi beim Branding und der Nachfolger des Xiaomi Mi Band 6 nennt sich nur noch Xiaomi Band 7. Das neue Fitness-Band wurde diese Woche in China vorgestellt und kostet dort ungefähr 40 Euro (NFC) bzw. 35 Euro…25. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->