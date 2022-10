YouTube Premium: Für einige Nutzer wird es bald deutlich teurer

Preiserhöhungen wohin man schaut und Google zieht mit und hebt den Preis für YouTube Premium an. Doch es gibt aktuell noch keinen Grund zur Panik, denn die Preiserhöhung von 17,99 Dollar auf 22,99 Dollar gibt es nur in den USA und ein paar anderen Ländern. Und wie ihr am Preis erkennen könnt: Gilt nur für Familien-Abos.

Bei uns bleibt es vorerst bei 17,99 Euro für ein Familien-Abo im Monat, aber ich gehe doch stark davon aus, dass der Preis bald ebenfalls erhöht wird. Google hat den Preis für die normale Abo-Stufe noch nicht erhöht, diese kostet weiterhin 11,99 Dollar bzw. Euro, schließt so einen Schritt langfristig allerdings auch nicht aus.

Google will die Preiserhöhung auch nutzen, um „mehr Premium-Features zu entwickeln“, wobei entwickeln in diesem Fall einfach nur 4K (als exklusive Funktion für Premium) bedeuten könnte. Ich nutze YouTube Premium dank einer recht langen Testphase, habe aber nicht vor das Abo danach aktiv zu nutzen und zu zahlen.

Das liegt vor allem daran, dass ich kein YouTube Music mag. YouTube Premium Lite würde ich mir hingegen überlegen. Sollte der Familienplan bald auch bei uns auf 22,99 Euro erhöht werden, dann werden wir euch natürlich informieren. Google gibt an, dass Nutzer mindestens 30 Tage vor einer Preiserhöhung informiert werden.

