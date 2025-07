Zattoo mit Medaillen-Alarm zu den Olympischen Sommerspiele 2024

Am Freitag, 26. Juli, beginnen die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Zattoo bietet mit dem Medaillen-Alarm eine spezielle Funktion, um die Fans auf dem Laufenden zu halten. Diese Funktion benachrichtigt die Nutzer per Push-Nachricht, sobald deutsche Athletinnen und Athleten die Chance auf eine Medaille haben, damit diese rechtzeitig einschalten können.

Paris ist vom 26. Juli bis 11. August zum dritten Mal Gastgeber der Olympischen Spiele. Mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 206 Ländern kämpfen in insgesamt 32 Sportarten und 48 Disziplinen um Medaillen. Aus Deutschland sind rund 450 Athletinnen und Athleten in verschiedenen Disziplinen am Start.

Die Olympischen Sommerspiele 2024 laufen im „Free-TV“

Die Olympischen Spiele werden in Deutschland von ARD, ZDF und Eurosport 1 übertragen und Zattoo bietet die Streams in HD- und Full-HD-Qualität an. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Wettkämpfe unterwegs auf mobilen Endgeräten oder im Webbrowser verfolgt werden. Auch im Urlaub innerhalb der EU können die Nutzer bis zu 90 Tage lang Sendungen und die Olympischen Spiele sehen.

Ende letzten Jahres hatte der Streaming-Anbieter das Abomodell „Zattoo Smart HD“ für 6,49 Euro pro Monat gestartet, das 160 TV-Sender in HD-Qualität (1280 × 720 Pixel bei 50p) sowie Restart & Live Pause bietet.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

