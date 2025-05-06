Zattoo übernimmt Green Streams zur Erweiterung des B2B-Portfolios

Zattoo, ein Anbieter von TV-Streaming-Diensten, hat die Green Streams GmbH übernommen, um seine Position im Geschäftskundensegment zu stärken und sich besser auf internationale Märkte auszurichten.

Green Streams wurde 2021 gegründet und hat sich auf eine modulare, cloudbasierte Plattform spezialisiert, die TV- und Streaming-Dienste für Netzbetreiber effizient integriert. Mit der Übernahme will Zattoo seine technologische Infrastruktur erweitern und bestehende Komponenten flexibel mit Lösungen von Drittanbietern kombinieren.

Die Middleware-Plattform von Green Streams soll dazu beitragen, das Angebot von Zattoo modularer und skalierbarer zu gestalten. Die Integration wird als strategischer Schritt gesehen, um eine betreiberzentrierte TV-Plattform für Europa zu entwickeln und das bestehende Produktportfolio von Zattoo zu ergänzen.

Die erweiterte Architektur soll maßgeschneiderte Lösungen für Telekommunikationsanbieter und Pay-TV-Partner ermöglichen.

Technologische Fokussierung und personelle Integration

Ein zentraler Aspekt der Übernahme ist die Beschleunigung der technologischen Entwicklung. Zattoo verspricht sich davon ein höheres Innovationstempo und die Möglichkeit, den Kunden neue Funktionen schneller anbieten zu können.

Die Plattform von Green Streams wird künftig unter der Marke Zattoo weitergeführt. Die beiden Gründer von Green Streams, Gernot Jaeger und Ivo Stock, die bereits zuvor bei Zattoo tätig waren, werden in den Integrationsprozess eingebunden und sollen diesen aus dem Unternehmen heraus weiter vorantreiben.

Zattoo betont, dass die Übernahme auch als Wachstumsschritt in einem dynamischen Markt zu sehen ist. Mit Unterstützung der Schweizer TX Group, die eine Mehrheitsbeteiligung an Zattoo hält, will das Unternehmen seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Langfristiges Ziel ist es, mit einem erweiterten, technologisch leistungsfähigen Portfolio sowohl neue Partner zu gewinnen als auch bestehende Kundenbeziehungen zu stärken.