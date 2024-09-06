ZDF beendet SD-Ausstrahlung über Satellit

Ab dem 18. November 2025 werden die Programme des ZDF, darunter ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA, nur noch in HD-Qualität ausgestrahlt.

Der Empfang in der bisherigen SD-Qualität hat in Deutschland kaum noch Bedeutung, da inzwischen fast alle Haushalte auf HD umgestiegen sind. Damit geht eine Ära zu Ende, in der die Zuschauer rund 15 Jahre lang die Wahl zwischen SD- und HD-Qualität hatten.

Mit der Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF nach eigenen Angaben die Kosten für die Programmverbreitung und folgt damit der Erwartung, die Rundfunkbeiträge effizienter einzusetzen.

Die beiden Partnerprogramme ARTE und phoenix, die in Kooperation mit der ARD betrieben werden, haben ihre SD-Ausstrahlung bereits im November 2022 eingestellt.