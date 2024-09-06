News

ZDF beendet SD-Ausstrahlung über Satellit

Ab dem 18. November 2025 werden die Programme des ZDF, darunter ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA, nur noch in HD-Qualität ausgestrahlt.

Der Empfang in der bisherigen SD-Qualität hat in Deutschland kaum noch Bedeutung, da inzwischen fast alle Haushalte auf HD umgestiegen sind. Damit geht eine Ära zu Ende, in der die Zuschauer rund 15 Jahre lang die Wahl zwischen SD- und HD-Qualität hatten.

Mit der Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF nach eigenen Angaben die Kosten für die Programmverbreitung und folgt damit der Erwartung, die Rundfunkbeiträge effizienter einzusetzen.

Die beiden Partnerprogramme ARTE und phoenix, die in Kooperation mit der ARD betrieben werden, haben ihre SD-Ausstrahlung bereits im November 2022 eingestellt.


  1. Mathias 🪴
    sagt am

    Welche HD Auflösung ist da dann gemeint? Im Kabel weiterhin das veraltete 720p oder dann doch endlich auch 1080p? Wie es auch per DVB-T2 verbreitet wird?

    1. wd 👋
      sagt am zu Mathias ⇡

      Kabel und Sat sind 720p und DVB-T2 ist 1080p

    2. Thomas 💎
      sagt am zu Mathias ⇡

      SD = 720×576
      HD (720p) = 1280×720
      FullHD (1080p) = 1920×1080
      UltraHD (2160p oder 4k) = 3840×2160

