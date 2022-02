Zelda-Klassiker für Nintendo Switch kommt nächste Woche

Die Nintendo Switch bekommt eines der besten Zelda-Spiele (meiner Meinung nach) im spendiert: Zelda Majora’s Mask. Das Spiel wird über das Nintendo Switch Online Erweiterungspaket verfügbar sein, es handelt sich um das N64 Original.

Wir wissen seit einigen Wochen, dass der Release im Februar ansteht, aber bisher gab es noch kein Datum von Nintendo. Viele hätten im Rahmen der Nintendo Direct damit gerechnet, aber man wollte vermutlich mehr Aufmerksamkeit dafür haben.

-->

Zelda Majora’s Mask wird ab dem 25. Februar verfügbar sein, sprich heute in einer Woche. Und da es schon eine Weile her ist und wir schon lange keine Zelda-Inhalte mehr für die Switch bekommen haben, dürfte der Release sicher viele freuen.

Das komplett neue Zelda steht übrigens weiterhin für 2022 im Raum und mit Wind Waker und Twilight Princess könnten vorher auch noch zwei Klassiker kommen. Die werden dann aber vermutlich eher einzeln (oder als Doppelpack) erhältlich sein.

PS: Um Zelda: Majora’s Mask auf der Nintendo Switch spielen zu können, benötigt ihr eine Mitgliedschaft bei Switch Online und müsst dann das Erweiterungspaket buchen. Das beinhaltet nicht nur Zelda, sondern noch weitere N64-Klassiker.

Es ist ein Rennen, um den Mond aufzuhalten und die Welt zu retten! The Legend of Zelda: Majora’s Mask ist ab dem 25. Februar für Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitglieder erhältlich! Nach der Landung in der mystischen Welt von Termina muss Link sich auf eine dringende Suche begeben, um das Geheimnis des Mondes zu lösen, die Welt vor der Zerstörung zu bewahren und in nur drei Tagen den Weg zurück ins friedliche Land Hyrule zu finden! Nutze die Macht der Okarina, um die Zeit zu manipulieren, und plane deinen Zeitplan, während du knifflige Rätsel und Verliese löst!