Name für das neue Zelda macht die Runde, aber was ist dran?

Nintendo gab im Sommer 2019 bekannt, dass ein neues Zelda in Entwicklung ist. Man nannte es eine Fortsetzung für „Breath of the Wild“, das bisher erfolgreichste Zelda-Spiel und den aktuellen Switch-Titel. Bisher geht Nintendo weiterhin davon aus, dass wir das Spiel 2022 sehen werden, es gibt aber noch kein Datum.

Wie heißt das neue Zelda eigentlich?

Und Nintendo spricht weiterhin von „Der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ in den Teaser-Videos, den Titel möchte man also noch nicht verraten. Letztes Jahr betonte man, dass der Titel auch ein kleiner Spoiler wäre.

Doch seit ein paar Tagen macht ein möglicher Titel die Runde im Netz, der laut einer guten Quelle jedenfalls mal in Betracht gezogen wurde. Ob das neue Zelda wirklich so heißt, ist unklar. Demnach könnte uns ein „The Legend of Zelda: Breath of Duality“ pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2022 für die Switch erwarten.

Nintendo setzt hier angeblich auf eine Mischung aus dem ersten Spiel (Breath) und kombiniert damit ein neues Element (Duality). Es geht also um Dualität und laut der Quelle um Licht und Dunkel, um Vergangenheit und Gegenwart, um schlechte und gute Charaktereigenschaften und um oben und unten (ein Teil spielt im Himmel).

Geht es vielleicht auch um zwei Charaktere und wird man eventuell auch Zelda im neuen Teil spielen können? Das ist ein altes Gerücht, was am Anfang auftauchte.

Klingt gar nicht mal so abwegig, wobei es sein könnte, dass sich Nintendo (die Info ist wohl schon etwas älter) mittlerweile für einen neuen Titel entschieden haben könnte. Mal schauen, wenn das neue Zelda wirklich noch 2022 kommt, dann wird es langsam Zeit für mehr Infos. Spätestens zur E3 im Juni erwarte ich ein Datum.

