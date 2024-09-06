Zwei neue Kanäle auf Zattoo: Abenteuer und Wissenschaft in HD

Der Streaming-Anbieter Zattoo erweitert sein Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz um zwei neue Spartenkanäle.

Ab sofort stehen den Nutzern die Kanäle INFAST und INWONDER kostenlos und in HD-Qualität zur Verfügung. Die Kanäle bieten eine Auswahl an Reportagen zu den Themen Abenteuer, Sport und Reisen sowie faszinierende Inhalte aus den Bereichen Naturwissenschaft und Technik. Die Sender sind als „FAST-Sender“ (Free-Ad-Supported-Streaming-TV) in der Zattoo-App verfügbar und können der persönlichen Senderliste hinzugefügt werden.

Die neuen Kanäle sind Teil der Insight TV-Familie, einem globalen Anbieter von TV-Inhalten mit Sitz in Amsterdam. Insight TV richtet sich insbesondere an die Generationen Millennials und Gen Z und bietet ein Programm, das ein weltweites Publikum ansprechen soll. Zu den Inhalten der neuen Sender heißt es:

INFAST bietet spannende Reiseabenteuer sowie actionreiche Motor- und Sportereignisse. Als führender Lifestyle-FAST-Sender bietet INFAST ein vielfältiges Programm mit Originalinhalten in den Bereichen Reisen, Essen und Reality. Zu den FAST ORIGINALS gehören unter anderem Sendungen wie The Next Crypto Gem und Paradise Kitchen Bali.

INWONDER widmet sich als Science- und Technology-FAST-Sender, bahnbrechenden Fortschritten und Entdeckungen, die die Welt verändern. Von ingenieurtechnischen Erkundungen bis hin zu technologischen Durchbrüchen bietet INWONDER eine informative und zum Nachdenken anregende Seherfahrung für wissbegierige Köpfe.

Inzwischen hat der Streaming-Anbieter auch das Abomodell „Zattoo Smart HD“ für 6,49 Euro pro Monat im Angebot, das 180 TV-Sender in HD-Qualität (1280 × 720 Pixel bei 50p) sowie Restart & Live Pause bietet.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

