Handel

Sicherheitsvorfall bei Lidl betrifft Kundendaten

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Lidl

Der Discounter Lidl informiert seine Onlineshop-Kunden über einen Sicherheitsvorfall bei einem IT-Dienstleister.

Lidl hat seine Kunden über einen IT-Sicherheitsvorfall informiert, der einen externen IT-Dienstleister betrifft. Nach Unternehmensangaben konnten Unbekannte zeitweise auf eine getrennt gespeicherte Datei mit Kundendaten zugreifen und Teile der enthaltenen Informationen entwenden. Das eigentliche System des Lidl-Onlineshops sei von dem Vorfall jedoch nicht betroffen gewesen.

Betroffen sind laut Lidl Kundenstammdaten wie Anrede, Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum sowie die Kundennummer. Das Unternehmen erklärt, dass Passwörter, Rechnungs- und Lieferanschriften sowie Bank- und Zahlungsdaten nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen sind. Auch das Kundenkonto selbst sei nicht kompromittiert worden.

Lidl nennt betroffene Daten und empfiehlt erhöhte Vorsicht

Trotz fehlender Hinweise auf einen Missbrauch der entwendeten Daten rät Lidl zu besonderer Aufmerksamkeit. Kunden sollten unerwartete Nachrichten sorgfältig prüfen, keine persönlichen Informationen preisgeben und keine unbekannten Links anklicken. Damit soll das Risiko möglicher Phishing-Angriffe oder eines Identitätsmissbrauchs reduziert werden.

Nach Unternehmensangaben hat der IT-Dienstleister die betroffenen Systeme abgesichert, IT-Forensiker mit der Untersuchung beauftragt und Strafanzeige gestellt. Zudem sei die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde über den Vorfall informiert worden. Für Rückfragen hat Lidl eine eigene Kontaktadresse für betroffene Kunden eingerichtet, die da wäre: data.shop@lidl.de.

Ich halte es für sinnvoll, die Warnhinweise ernst zu nehmen und bei E-Mails oder SMS mit Bezug zu Lidl besonders aufmerksam zu sein. Auch wenn derzeit kein Missbrauch bekannt ist, kann ein vorsichtiger Umgang mit unerwarteten Nachrichten helfen, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen.

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