Letzte Chance: 10 % Rabatt auf Google-Play-Guthaben bei Lidl

Lidl gewährt bis zum 12. Juli 10 Prozent Preisnachlass auf ausgewählte Google-Play-Gutscheinkarten.

Die Rabattaktion gilt laut den Angebotsbedingungen ausschließlich für Google-Play-Gutscheinkarten mit einem Wert von 25 Euro und 50 Euro. Andere Kartenvarianten sind von der Aktion ausgenommen. Die Guthabenkarten müssen zudem in der Filiale erworben werden.

Wichtige Bedingungen:

10 % Rabatt auf 25- und 50-Euro-Karten bei Lidl

Aktionsende am 12. Juli 2026

Kein Umtausch oder Rückgabe von Gutschein- und Geschenkkarten

Keine Barauszahlung möglich

Für Google-Play-Geschenkkarten gelten wie üblich die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google. Lidl weist darauf hin, dass Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten grundsätzlich vom Umtausch und von der Rücknahme ausgeschlossen sind.

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