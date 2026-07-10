Letzte Chance: 10 % Rabatt auf Google-Play-Guthaben bei Lidl
Lidl gewährt bis zum 12. Juli 10 Prozent Preisnachlass auf ausgewählte Google-Play-Gutscheinkarten.
Die Rabattaktion gilt laut den Angebotsbedingungen ausschließlich für Google-Play-Gutscheinkarten mit einem Wert von 25 Euro und 50 Euro. Andere Kartenvarianten sind von der Aktion ausgenommen. Die Guthabenkarten müssen zudem in der Filiale erworben werden.
Wichtige Bedingungen:
- 10 % Rabatt auf 25- und 50-Euro-Karten bei Lidl
- Aktionsende am 12. Juli 2026
- Kein Umtausch oder Rückgabe von Gutschein- und Geschenkkarten
- Keine Barauszahlung möglich
Für Google-Play-Geschenkkarten gelten wie üblich die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google. Lidl weist darauf hin, dass Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten grundsätzlich vom Umtausch und von der Rücknahme ausgeschlossen sind.
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