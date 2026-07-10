Schnäppchen

Letzte Chance: 10 % Rabatt auf Google-Play-Guthaben bei Lidl

Autor-Bild
Von
|
Google Play (KI)

Lidl gewährt bis zum 12. Juli 10 Prozent Preisnachlass auf ausgewählte Google-Play-Gutscheinkarten.

Die Rabattaktion gilt laut den Angebotsbedingungen ausschließlich für Google-Play-Gutscheinkarten mit einem Wert von 25 Euro und 50 Euro. Andere Kartenvarianten sind von der Aktion ausgenommen. Die Guthabenkarten müssen zudem in der Filiale erworben werden.

Wichtige Bedingungen:

Für Google-Play-Geschenkkarten gelten wie üblich die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google. Lidl weist darauf hin, dass Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten grundsätzlich vom Umtausch und von der Rücknahme ausgeschlossen sind.

Lidl testet digitale Zoll-App dAKZ in Grenzfilialen

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl testet als erster Anbieter die digitale Zoll-App dAKZ für Kunden aus der Schweiz. Kunden aus der Schweiz…

9. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Letzte Chance: 10 % Rabatt auf Google-Play-Guthaben bei Lidl
Weitere Neuigkeiten
Angst vor Preis-Schock: Samsung fährt Produktion des alten Flaggschiffs hoch
in Smartphones
Nur 9,95 Euro: Apple TV und WOW im Bundle zum halben Preis
in Schnäppchen
Toyota überrascht mit elektrischem Sportwagen für „Verbrenner-Fans“
in Mobilität
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix will ein konkretes Problem mit zwei neuen Optionen angehen
in Dienste
Volkswagen soll „grundlegend neu ausgerichtet“ werden
in Mobilität
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Neue Zahlen zeigen massive Probleme im Unternehmen
in Mobilität
Wald Natur Umwelt
Zukunftsangst unter Jugendlichen nimmt deutlich zu
in Gesellschaft
Mercedes CLA: Neuer AMG kommt mit 680 PS und drei Elektromotoren
in Mobilität
1und1 Header Logo
1&1 überzeugt im großen Festnetztest
in Provider
Black Flag: Ubisoft feiert das neue Assassin’s Creed mit Entlassungen
in Gaming