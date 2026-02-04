Signal führt fixierte Nachrichten in Chats ein
Der Messenger Signal hat eine neue Funktion eingeführt, mit der Nutzer wichtige Nachrichten dauerhaft sichtbar oben im Chat fixieren können.
Signal erweitert seine Messaging-App um die Funktion „Fixierte Nachrichten“. Nutzer können damit Inhalte in Einzel- und Gruppenchats oben anheften, um sie leichter wiederzufinden. Laut Unternehmensangaben soll das Feature helfen, relevante Informationen wie Termine oder Absprachen übersichtlich verfügbar zu halten.
Die fixierten Inhalte erscheinen in einem Banner am oberen Rand des jeweiligen Chats und sind mit einem Reißzwecken-Symbol gekennzeichnet. Durch Antippen einer fixierten Nachricht springt der Nutzer direkt zur ursprünglichen Position im Gesprächsverlauf. Pro Chat lassen sich bis zu drei Nachrichten gleichzeitig fixieren, wobei ältere Einträge automatisch ersetzt werden.
Funktionsumfang der fixierten Nachrichten bei Signal
Wesentliche Merkmale der neuen Funktion
- Nachrichten lassen sich für 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage oder dauerhaft fixieren
- Alle gängigen Nachrichtentypen können angeheftet werden, darunter Text, Medien, Dateien und Sprachnachrichten
- Fixierungen können jederzeit einzeln oder gesammelt wieder entfernt werden
Signal unterstützt die neue Funktion nach eigenen Angaben in den aktuellen Versionen für Android, iOS und Desktop. In Chats mit aktivierten verschwindenden Nachrichten werden fixierte Inhalte automatisch gelöst, sobald der eingestellte Timer abläuft.
