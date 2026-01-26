WhatsApp entwickelt Abo zur Entfernung von Werbung

Der Messenger WhatsApp testet ein optionales Abo, mit dem Nutzer Werbung im Aktuelles-Tab ausblenden können.

WhatsApp hat mit der Android-Beta-Version 2.26.3.9 Hinweise auf ein neues Bezahlmodell veröffentlicht. Laut den vorliegenden Informationen von „wabetainfo“ arbeitet das Unternehmen an einer optionalen Subscription, mit der sich Werbung im Aktuelles-Tab deaktivieren lässt. Die Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und ist derzeit nicht für Tester verfügbar.

Bereits seit dem vergangenen Jahr zeigt WhatsApp in einigen Märkten im Status-Tab Status-Anzeigen und beworbene Kanäle. Nach Angaben des Unternehmens sollen diese Werbeformate ausschließlich dort erscheinen und keine privaten Chats, Anrufe oder Gruppen betreffen. Die Ausspielung basiert demnach auf allgemeinen Signalen wie Sprache, Standort und Interaktionen innerhalb des Tabs.

Geplantes WhatsApp-Abo für Europa und Großbritannien

Die neue Abo-Option soll laut aktuellen Erkenntnissen nur in Europa und im Vereinigten Königreich angeboten werden. Damit reagiert WhatsApp auf regulatorische Vorgaben und orientiert sich an ähnlichen Wahlmöglichkeiten bei anderen Meta-Diensten. Nutzer könnten dann selbst entscheiden, ob sie Werbung akzeptieren oder ein kostenpflichtiges, werbefreies Angebot nutzen möchten.

Bekannte Details zum geplanten Abo:

Entfernung aller Anzeigen im Updates-Tab

Keine beworbenen Kanäle mehr sichtbar

Verwaltung und Kündigung über den Google Play Store

Änderungen greifen laut WhatsApp nach kurzer Verzögerung

Derzeit wird ein Preis von rund vier Euro diskutiert. Dieser ist laut Unternehmensumfeld aber noch nicht bestätigt und könnte je nach Land variieren. Persönlich halte ich den Ansatz für nachvollziehbar, da er den Nutzern mehr Kontrolle gibt. Allerdings sind Preis und Umfang erst nach einer offiziellen Ankündigung wirklich bewertbar. Würde ich 4 € pro Monat dafür bezahlen? Klares Nein.