sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €

Sim24

Sim24 hat frische Mobilfunkaktionen veröffentlicht, die zeitlich begrenzt verfügbar sind. Dabei legt ein sehr beliebter Aktionstarif ein Comeback hin.

Im Fokus stehen wieder verschiedene Allnet-Flats mit 5G-Zugang und erhöhtem Datenvolumen zu dauerhaft stabilen Preisen – auch über eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten hinaus.

Eine zentrale Aktion betrifft den Tarif „sim24 Allnet-Flat mit 20 GB“, der für 4,99 Euro im Monat erhältlich ist. Der Tarif ist ausschließlich über die Aktionsseite verfügbar, die ich verlinkt habe. Weitere, etwas andere Tarifstufen gibt es auf der normalen sim24-Startseite.

Bei 24-Monatsverträgen entfallen obendrein die einmaligen Bereitstellungskosten, während bei monatlich kündbaren Varianten ein Preis von 9,99 Euro (statt 19,99 Euro) anfällt.

Darüber hinaus bietet sim24 weitere Deals an, wie beispielsweise den 10-GB-Tarif für 3,99 Euro pro Monat oder den 60-GB-Tarif für 9,99 Euro monatlich. Diese Angebote gelten ebenfalls „nur kurze Zeit“.

Das Angebot von sim24 wird über das 5G-Mobilfunknetz von 1&1 (inklusive Vodafone-Roaming) realisiert. Auf der Webseite von sim24 findet ihr alle Aktionstarife, die ab sofort verfügbar sind.

  1. Robert 🌀
    sagt am

    Ich frag mich manchmal ernsthaft, wie diese Provider diese Tarife dauerhaft so günstig anbieten können?

