sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit

Sim24 hat eine neue Aktion gestartet. Im Mittelpunkt steht ein Mobilfunktarif mit 3 GB Datenvolumen zu einem monatlichen Preis von 3,33 Euro.

Laut Angaben des Unternehmens beinhaltet der Tarif eine Allnet-Flat mit 3 GB Datenvolumen. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten sind die ersten sechs Monate kostenlos, bei monatlich kündbaren Verträgen entfallen drei Monatsraten. Der Bereitstellungspreis liegt bei 0 Euro für die 24-Monatsvariante und bei 9,99 Euro für die flexible Laufzeit.

Details zur sim24-Aktion

Der Tarif ist ausschließlich über die Landingpage sim24.de/deal buchbar. Nach Unternehmensangaben gilt das Angebot nur für eine begrenzte Zeit. Nutzer profitieren damit je nach Vertragsmodell entweder von einer längeren kostenlosen Phase oder von einer geringen Einmalgebühr bei flexibler Laufzeit.

Ich finde das Angebot auf den ersten Blick recht ungewöhnlich, weil der Preis von 3,33 Euro sehr niedrig wirkt. Gleichzeitig ist es aber klar auf Neukunden zugeschnitten und läuft über eine spezielle Aktionsseite, was ein Hinweis ist, dass es eher eine Marketingaktion als ein dauerhaftes Tarifmodell ist.

Das Angebot von sim24 wird über das 5G-Mobilfunknetz von 1&1 (inklusive Vodafone-Roaming) realisiert. Auf der Webseite von sim24 findet ihr weitere Aktionstarife, die ab sofort verfügbar sind. Zum Beispiel gibt es dort auch einen 10-GB-Tarif für 3,99 Euro monatlich.

