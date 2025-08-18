SIMon mobile: Gutscheincode für Extra-Daten

SIMon mobile setzt seine Deal-Wochen mit flexiblen Tarifen, die eine monatliche Kündigung erlauben, fort. Einen Gutscheincode hat man zudem verlängert.

Die Grundgebühren reichen je nach Tarif und Rufnummernmitnahme von 8,99 bis 21,99 Euro. Der 50-GB-Tarif ist bereits ab 9,99 Euro pro Monat erhältlich, der 150-GB-Tarif kostet unabhängig von einer Rufnummernmitnahme 21,99 Euro pro Monat. Alle Tarife enthalten eine Allnet- und SMS-Flatrate, eine VoLTE- und WiFi-Call-Funktion sowie auf Wunsch eine eSIM.

Zusätzliche Daten und Aktionsangebot

Noch bis zum 15. September 2025 erhalten Neukunden, die den Gutscheincode „SIM2“ nutzen, in den ersten 12 Monaten jeweils 2 GB zusätzliches Datenvolumen.

Die Tarife decken ein Spektrum von 20 GB bis 150 GB 5G-Volumen mit Downloadgeschwindigkeiten zwischen 100 Mbit/s und 150 Mbit/s sowie Uploadgeschwindigkeiten von 25 Mbit/s ab. Der Anschlusspreis beträgt in allen Tarifen 0 Euro.

Kunden von SIMon mobile nutzen das Netz von Vodafone. Wer etwas im Telekom Netz sucht, könnte aktuell bei fraenk fündig werden.

