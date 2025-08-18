Tarife

SIMon mobile: Gutscheincode für Extra-Daten

Autor-Bild
Von
|
Simon Mobile

SIMon mobile setzt seine Deal-Wochen mit flexiblen Tarifen, die eine monatliche Kündigung erlauben, fort. Einen Gutscheincode hat man zudem verlängert.

Die Grundgebühren reichen je nach Tarif und Rufnummernmitnahme von 8,99 bis 21,99 Euro. Der 50-GB-Tarif ist bereits ab 9,99 Euro pro Monat erhältlich, der 150-GB-Tarif kostet unabhängig von einer Rufnummernmitnahme 21,99 Euro pro Monat. Alle Tarife enthalten eine Allnet- und SMS-Flatrate, eine VoLTE- und WiFi-Call-Funktion sowie auf Wunsch eine eSIM.

Zusätzliche Daten und Aktionsangebot

Noch bis zum 15. September 2025 erhalten Neukunden, die den Gutscheincode „SIM2“ nutzen, in den ersten 12 Monaten jeweils 2 GB zusätzliches Datenvolumen.

Die Tarife decken ein Spektrum von 20 GB bis 150 GB 5G-Volumen mit Downloadgeschwindigkeiten zwischen 100 Mbit/s und 150 Mbit/s sowie Uploadgeschwindigkeiten von 25 Mbit/s ab. Der Anschlusspreis beträgt in allen Tarifen 0 Euro.

Kunden von SIMon mobile nutzen das Netz von Vodafone. Wer etwas im Telekom Netz sucht, könnte aktuell bei fraenk fündig werden.

Zu SIMon mobile →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Tarife / Vodafone / ...
Weitere Neuigkeiten
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: VW ID.3 mit „Performance Upgrade“ sorgt für Kritik
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität
Congstar
congstar startet Demokratie-Kampagne auf Stadionbande
in Provider
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife
Ing Bezahlen Karte
Kartenzahlung dominiert: Deutsche verabschieden sich zunehmend vom Bargeld
in Fintech
Facebook Ray Ban Stories Brille
Hypernova: Smarte Brille von Meta wird günstiger als erwartet
in AR und VR
Audi Q4 Sportback E Tron Edition S Line
Audi plant wohl einen neuen Q4 e-tron
in Mobilität
Apple iPhone 17 Pro Max soll die beste Zoom-Kamera von allen haben
in Smartphones
Battlefield: Neue Strategie für die Zukunft geplant
in Gaming
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Neues Design und bessere Akkulaufzeit
in Wearables