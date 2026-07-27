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simplebanking wird zum Widget, bekommt Themes und kann jetzt Rechnungen lesen

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simplebanking BTX-Theme

Die Banking-App simplebanking ist in Version 2.0 erschienen und bringt ein überarbeitetes Design sowie neue Funktionen mit.

Mit Version 2.0 wurde die Benutzeroberfläche von simplebanking überarbeitet. Die Navigation soll klarer und ruhiger ausfallen. Auch MoneyHeat wurde angepasst und erstreckt sich nun über die gesamte App. Zudem wurden laut Anbieter Fehler behoben und weitere Banken sowie PayPal integriert.

simplebanking 2.0 mit Widget, Themes und OCR

Neu ist außerdem ein Theme-System. Zum Start steht ein BTX-Theme zur Verfügung, das an das frühere Bildschirmtext-System erinnert. Weitere Themes und ein Theme-Builder sind laut Anbieter geplant. Das Theme lässt sich über die Einstellungen aktivieren.

Simplebanking kann in Version 2.0 auf Wunsch auch als eigenständiges Widget auf dem Desktop genutzt werden. Dafür lässt sich das Flyout direkt aus dem Menü auf den Desktop ziehen. Auch die Funktion simplesend wurde erweitert.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Überarbeitete Benutzeroberfläche und Navigation
  • Eigenständiges Desktop-Widget
  • Theme-Support mit BTX-Theme
  • Erkennung von Zahlungsdaten aus der Zwischenablage
  • Lokale OCR-Erkennung von Rechnungen

Bei simplesend können Zahlungsdaten jetzt auf Wunsch aus der Zwischenablage erkannt werden. Überdies lassen sich PDF-Rechnungen auf das Flyout ziehen. Die darin enthaltenen Daten werden laut Anbieter lokal per OCR erkannt. Die Überweisung muss anschließend nur noch bestätigt werden.

Ich finde vor allem die Kombination aus Widget, Zwischenablagen-Erkennung und lokaler Rechnungserkennung interessant. Simplebanking 2.0 erweitert damit den bisherigen Funktionsumfang an mehreren Stellen.

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