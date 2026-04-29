simyo erstattet Anschlussgebühr bei Flex-Tarifen

Der Mobilfunkanbieter simyo erstattet bei seinen Flex-Tarifen den Anschlusspreis per Cashback und senkt damit effektiv die Einstiegskosten.

Simyo gewährt ab sofort eine Rückzahlung des einmaligen Anschlusspreises von 19,99 Euro für alle Flex-Tarife. Die Gutschrift erfolgt demnach als Banküberweisung innerhalb von sechs bis acht Wochen nach Vertragsabschluss. Die Tarife bleiben monatlich kündbar und richten sich an Nutzer mit Bedarf an kurzfristiger Flexibilität.

simyo Flex-Tarife im Überblick

Wichtige Eckdaten:

Monatlich kündbare Laufzeit mit einmonatiger Frist

5G-Datenvolumen zwischen 25 und 50 GB

Maximale Geschwindigkeit 50 Mbit/s im Download

Telefon- und SMS-Flat inklusive

Nutzung im Telefónica o2-Netz

Die Preise beginnen bei 6,99 Euro für den S-Tarif mit 25 GB und reichen bis 9,99 Euro für den L-Tarif mit 50 GB Datenvolumen. Zusätzlich werden Funktionen wie VoLTE, WLAN-Telefonie und optional eSIM unterstützt.

Zu den Simyo-Tarifen →

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