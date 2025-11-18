simyo startet 100-GB-Deal
Simyo und mobilezone kündigen Black-Friday-Tarife mit 40 bis 100 GB an, wahlweise mit 24 Monaten Laufzeit im o2-Netz oder flexibel im Vodafone-Netz.
Die XL-Aktion sieht 100 GB mit 5G und bis zu 50 Mbit/s im o2-Netz für 11,99 € monatlich vor. Die Grundgebühr soll dauerhaft gelten, ein Anschlusspreis entfällt bei 24 Monaten Laufzeit. Der M-Tarif wird mit 40 GB für 7,99 € im o2-Netz genannt, ebenfalls 5G-fähig, ohne Anschlusspreis und mit 24 Monaten Vertragslaufzeit. Das Aktionsende ist jeweils für den 24.11.25 in Aussicht gestellt.
simyo Tarifdetails und Optionen im Überblick
Für die monatlich kündbaren Flex-Varianten wird ein Anschlusspreis von 19,99 € angegeben. Die Grundgebühr entspricht den Laufzeitpreisen (XL 11,99 €, M 7,99 €). Obacht: Die Flex-Angebote sind dem Vodafone-Netz zugeordnet, laufen jeweils 1 Monat mit einmonatiger Kündigungsfrist und weisen teils reduzierte Uploadraten (25 Mbit/s) aus.
Kernpunkte
- XL: 100 GB, 5G, 50 Mbit/s, o2-Netz, 11,99 € (24 Monate), 0 € Anschluss.
- M: 40 GB, 5G, 50 Mbit/s, o2-Netz, 7,99 € (24 Monate), 0 € Anschluss.
- Flex: 1 Monat, Vodafone-Netz, 19,99 € Anschluss, identische Grundgebühr.
- Aktionsende: voraussichtlich 24.11.25.
VoLTE und WiFi-Call werden als unterstützt genannt. Upload bis 32 Mbit/s gilt für o2-Laufzeit, 25 Mbit/s für Flex im Vodafone-Netz und Allnet- sowie SMS-Flats sind in allen Varianten enthalten.
Nach Angaben von simyo ist zudem der S-Tarif mit 30 GB für 5,99 € zurück.
