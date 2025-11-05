simyo startet Black-Deal-Tarif mit 35 GB für 5,99 € mtl.

Tarife

Die Mobilfunkmarke simyo startet ab heute mit einer Black-Deal-Aktion mit 35 GB Datenvolumen zum Preis von 5,99 Euro im Monat.

Der Mobilfunkanbieter simyo hat zu Beginn des sogenannten „Black Month“ ein Sonderangebot für seinen Tarif simyo M angekündigt. Laut Unternehmensangaben umfasst der Black Deal dauerhaft 35 GB Datenvolumen (statt 15 GB) zum monatlichen Preis von 5,99 Euro. Die Aktion gilt voraussichtlich bis zum 14. November 2025.

Der Tarif nutzt das Telefónica-o2-Netz inkl. 5G und bietet eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download sowie 32 Mbit/s im Upload. Zudem sind eine Telefon- und SMS-Flat sowie die Nutzung von VoLTE und WiFi-Calling enthalten. Der Anschlusspreis entfällt für den Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit, während bei der flexiblen Variante eine einmalige Gebühr von 19,99 Euro anfällt.

Details zum simyo-Black-Deal-Tarif im Überblick

Konditionen im Vergleich:

  • 35 GB 5G-Datenvolumen statt 30 GB
  • Monatlich 5,99 Euro Grundgebühr
  • o2-Netz mit bis zu 50 Mbit/s inkl. 5G
  • 24 oder 1 Monat Laufzeit wählbar
  • Aktion bis 14. November 2025

Beide Varianten – die 24-Monats- und die Flex-Option – beinhalten laut simyo keine zeitliche Begrenzung der reduzierten Grundgebühr. Damit soll der Preis auch nach Ablauf des Aktionszeitraums bestehen bleiben.

