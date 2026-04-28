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Sky verlängert Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis

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Das Unternehmen Sky verlängert die befristete Rabattaktion für sein Komplettpaket inklusive HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+.

Das Angebot umfasst Sky Stream und Sky Entertainment Plus mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+. Laut Unternehmensangaben liegt der Preis in den ersten 24 Monaten bei nur 14,99 Euro monatlich statt regulär 40,50 Euro.

Das vergünstigte Komplettpaket war ursprünglich nur bis gestern zu haben, wurde jetzt aber bis zum 21. Juni 2026 verlängert und richtet sich an Neukunden mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abonnement automatisch (Obacht, wird dann teurer) und ist monatlich kündbar.

Voraussetzung für die Nutzung ist unter anderem eine Internetverbindung sowie eine Sky Stream Box oder ein Sky Q Receiver. Die Inhalte können mit dem Abo in HD-Qualität auf einem Gerät gestreamt werden. Upgrades auf werbefreie Varianten und weitere Optionen sind gegen Aufpreis möglich.

Zum Sky-Angebot →

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