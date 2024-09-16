Unterhaltung

Sky und WOW: Diese Serien und Filme erscheinen im Oktober 2024

Wir nähern uns dem Ende des Monats und das bedeutet, dass die Highlights für den kommenden Monat kommen. Heute starten wir mit Sky, die ja nicht nur Sky als Marke bewerben müssen, sondern mittlerweile auch WOW im Angebot haben.

Es ist gar kein so schlechter Monat mit Godzilla x Kong: The New Empire, True Detective: Night Country S4 und Kung Fu Panda 4. Vielleicht ist für euch ja auch etwas dabei, schaut euch einfach mal in Ruhe die vollständige Liste unten an.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • White Savior Complex: Gefährliche Hilfe S1 (4.10.)
  • Navajo Police: Class 57 S1 (11.10.)
  • Masterchef USA S14 (14.10.)
  • Motorway Cops – Verkehrssünder im Visier S2 (14.10.)
  • Pike County Murders: A Family Massacre S1 (17.10.)
  • Movie Pass – Der große Crash an der Kinokasse (18.10.)
  • True Detective: Night Country S4 (20.10.)
  • Sin City Murders S1 (21.10.)
  • Texas: Einblicke in den Lone Star State S1 (25.10.)
  • Was nach dem Mord geschah S2 (29.10.)
  • Industry S3 (30.10)
  • John Carpenter’s Suburban Screams S1 (30.10.)
  • Chucky S3 (31.10.)

Filme

  • The Zone of Interest (3.10.)
  • Godzilla x Kong: The New Empire (4.10.)
  • Desperation Road (5.10.)
  • Drive -Away Dolls (10.10.)
  • So sind wir, so ist das Leben (17.10.)
  • Kung Fu Panda 4 (18.10.)
  • The Devil Conspiracy (19.10.)
  • Gondola (24.10.)
  • Imaginary (25.10.)
  • The Kill Room (26.10.)
  • Glückliche Männer (31.10.)

