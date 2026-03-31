Smart-Home-Update: Das steckt hinter Matter 1.5.1

Die Connectivity Standards Alliance hat mit Matter 1.5.1 ein Update für den Smart-Home-Standard veröffentlicht.

Die neue Version baut auf Matter 1.5 auf, das erstmals Kameras und Video-Türklingeln integrierte. Laut Pressemeldung verbessert das Update vor allem Streaming, Medienunterstützung und die Flexibilität bei der Geräteinstallation.

Ein zentraler Punkt ist die Einführung von Multi-Stream-Funktionen. Kameras können nun mehrere Video- und Audioströme parallel bereitstellen, etwa in hoher Auflösung für Aufnahmen und in reduzierter Qualität für mobile Geräte. Das soll Bandbreite sparen und die gleichzeitige Nutzung durch mehrere Dienste erleichtern.

Mehr Funktionen für Kameras, Türklingeln und Intercoms

Zusätzlich erweitert Matter 1.5.1 die Unterstützung moderner Medienformate. Bilder können jetzt im HEIC-Format übertragen werden, während für Videos unter anderem HLS und DASH mit CMAF-Profil unterstützt werden. Das soll laut Alliance die Kompatibilität mit Cloud- und Streaming-Plattformen verbessern.

Auch bei der Gerätefunktionalität gibt es Anpassungen. Verbesserungen betreffen etwa die Steuerung von Schwenk- und Neigekameras sowie die Stabilität von Aufnahmeeinstellungen. Türklingeln, Gong- und Intercom-Geräte erhalten zudem erweiterte Optionen, etwa zur individuellen Tonsteuerung.

Ich halte das Update für einen konsequenten Zwischenschritt, der vor allem technische Details verbessert und die Grundlage für stabilere Smart-Home-Systeme legt. Das kann Matter auch dringend gebrauchen, meine Erfahrung nach hakt es nämlich noch an der ein oder anderen Stelle.