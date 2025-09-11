Smartphones

Smartphones: Premiummarkt wächst 2025 und bringt eine Überraschung mit

Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand

Eine aktuelle Analyse von Counterpoint Research ergibt, dass der Premiummarkt für Smartphones im ersten Halbjahr 2025 mit 8 Prozent ordentlich gewachsen ist. Apple dominiert diesen weiterhin mit über 60 Prozent, gefolgt von Samsung mit 20 Prozent. Zusammen kommen die beiden Marktführer hier sogar auf 82 Prozent.

Nimmt man noch Huawei mit 8 Prozent dazu, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Es gibt allerdings zwei Marken, die hier aktuell sehr stark wachsen, einmal Xiaomi, aber vor allem Google überrascht mit einem sehr starken Wachstum von über 100 Prozent. Die Pixel-Reihe ist mittlerweile sogar nicht mehr unter „andere“ vertreten.

Grafik: Counterpoint

So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus

Samsung baut sein Galaxy S-Lineup für 2026 um und wird zwei Modelle ersetzen, das Plus-Modell verschwindet und wird vom Edge-Modell…

10. September 2025 | Jetzt lesen →

