So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus

Samsung baut sein Galaxy S-Lineup für 2026 um und wird zwei Modelle ersetzen, das Plus-Modell verschwindet und wird vom Edge-Modell abgelöst, welches wir schon gesehen haben, und das Basismodell wird nächstes Jahr ganz gestrichen.

Statt eines Samsung Galaxy S26 wird es im Februar 2026 vermutlich ein Samsung Galaxy S26 Pro geben und OnLeaks hat jetzt die passenden Renderbilder für uns parat. Wobei es optisch durchaus wie das bekannte S25 von diesem Jahr aussieht.

Viel spannender wird also, was sich unter der Haube tut und ob wir wirklich „Pro-Technik“ bekommen. Da es ein Pro und kein Ultra wird, dürfte das echte Flaggschiff immer noch besser sein, aber ich erwartet nächstes Jahr einiges vom S26 Pro.

Meine Hoffnung ist, dass das langfristig wie bei Google und Apple sein wird, wo die kleinen Modelle in etwa auf einem Level mit den großen Modellen sind, nur eben mit weniger Akku und kleineren Displays. Ein sehr spannendes Modell für 2026.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Mich würde die Größe interessieren. Im Netz ist es mal kleiner als Edge/Ultra, mal gleich groß wie das Edge. Ich war ja eher der Plus-Käufer, weil es FÜR MICH das bessere Ultra ist. Aber da das Edge – möglicherweise – nur son popeligen Akku hat, ich die Dünne Quatsch finde und die Kamera-Leistung fraglich ist, würde ich zum Pro tendieren, wenn es nicht zu klein ist.

    Antworten
    1. Jakob 👋
      sagt am zu DeziByte ⇡

      Das sollte angeblich 6.3 Zoll groß werden

      Antworten

