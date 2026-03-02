So soll Network Slicing volle Bandbreite sichern

Das Unternehmen Vodafone zeigt mit Ericsson und Sony eine 5G-Lösung für Live-Fotografie mit reservierten Netzkapazitäten.

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona demonstrieren die Partner, wie Fotografen über 5G Network Slicing für einen definierten Zeitraum exklusive Bandbreite buchen können. Ziel sei eine stabile und verzögerungsfreie Übertragung von Bilddaten, auch bei stark ausgelasteten Netzen etwa in Stadien oder Konzerthallen.

5G Network Slicing für professionelle Bildübertragung

Die Technologie ermöglicht virtuelle Netzabschnitte mit garantierter Datenrate. Laut Unternehmensangaben können Fotos so zuverlässig vom Aufnahmeort in die Cloud gesendet werden. Eingesetzt werden Sony-Kameras mit tragbarem Übertragungsgerät PDT-FP1 sowie eine spezielle App.

Die Anbindung erfolgt über das Vodafone-5G-Netz und programmierbare Schnittstellen der Ericsson-Tochter Vonage mit CAMARA-konformen Funktionen.

Getestet wurde die Lösung im Aldenhoven Testing Center in Deutschland sowie bei einem Fußballspiel in Stockholm. Ich halte den Ansatz für praxisnah, da er ein reales Problem bei Großveranstaltungen adressiert.