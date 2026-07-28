Marktgeschehen

So will Amazon Smartphones direkt aus dem All verbinden

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Amazon Leo plant bis zu 5.105 Satelliten für direkte Verbindungen zu Smartphones und anderen Mobilgeräten.

Amazon Leo hat bei der US-amerikanischen Kommunikationsbehörde FCC den Aufbau eines Direct-to-Device-Netzes beantragt. Die geplante Konstellation soll Sprachverbindungen, Nachrichten, Datenübertragung und Notfalldienste direkt auf kompatible Mobilgeräte bringen. Der Start des Ausbaus ist laut Amazon ab 2028 vorgesehen.

Das System soll bestehende Mobilfunknetze ergänzen und vor allem Regionen erreichen, in denen klassische Funkmasten nicht oder nur schwer eingesetzt werden können. Dafür will Amazon mit Mobilfunknetzbetreibern zusammenarbeiten. Die geplante Übernahme von Globalstar soll unter anderem den Zugriff auf entsprechende Frequenzlizenzen ermöglichen.

Amazon Leo setzt auf Satelliten für direkte Smartphone-Verbindungen

Die Satelliten sollen auf fünf Umlaufbahnen in Höhen zwischen 510 und 580 Kilometern verteilt werden. Drei Bahnen sind laut Amazon für mittlere Breitengrade vorgesehen, während zwei weitere eine höhere Abdeckung bis in polare Regionen ermöglichen sollen. Die Kommunikation mit Mobilgeräten soll über Frequenzen im L- und S-Band erfolgen.

Technisch sollen die Satelliten Signale bereits im Orbit verarbeiten und über Laser-Verbindungen untereinander weiterleiten. Digitales Beamforming, Beam-Hopping und eine adaptive Signalverarbeitung sollen laut Amazon die verfügbare Frequenz effizient nutzen und Störungen begrenzen. Zum Einsatz kommen sollen zudem verschiedene Verfahren zur Verbesserung der Signalqualität und Datenraten.

Amazon nennt als mögliche Einsatzbereiche neben der privaten Kommunikation auch Katastrophenschutz, Flottenmanagement, IoT-Anwendungen und Notfallnachrichten. Bereits angekündigte Partnerschaften, unter anderem mit Apple, sollen ebenfalls von dem erweiterten Netz profitieren.

Vodafone und Amazon Leo wollen bereits in diesem Jahr 4G- und 5G-Standorte über das Satelliten-Breitbandnetz in niedriger Erdumlaufbahn anbinden.

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