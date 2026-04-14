SoftMaker Office integriert LanguageTool

Das Officepaket SoftMaker Office erhält per Update eine erweiterte Sprachprüfung für mehr als 30 Sprachen.

SoftMaker hat mit Revision 1234 ein kostenloses Update für SoftMaker Office veröffentlicht. In SoftMaker Office NX Universal ist nun die kommerzielle Version von LanguageTool ohne Aufpreis integriert. Die Funktion steht für Windows, Mac und Linux zur Verfügung und ergänzt die bisherige Korrektur in der Suite.

Unverändert enthalten bleibt laut Unternehmen der Duden Korrektor für deutsche Texte. Neu ist, dass LanguageTool zusätzlich Grammatik, Zeichensetzung, Stil und Wortverwechslungen in mehr als 30 Sprachen prüft. Für deutschsprachige Texte sind damit zwei unterschiedliche Prüfwerkzeuge vorhanden, die laut SoftMaker verschiedene Regelwerke nutzen.

SoftMaker Office erweitert Textprüfung

Laut Unternehmensangaben erkennt LanguageTool unter anderem doppelte Wörter, fehlerhafte Kommasetzung, uneinheitliche Schreibweisen und stilistische Auffälligkeiten. Die Software soll auch bei mehrsprachigen Dokumenten helfen, etwa in Englisch, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch. Damit reagiert SoftMaker auf den Bedarf von Nutzern, die Texte nicht nur auf Deutsch verfassen.

Wichtige Punkte im Überblick:

kostenloses Update auf Revision 1234

LanguageTool in NX Universal integriert

Prüfung in mehr als 30 Sprachen

Duden Korrektor bleibt weiter enthalten

SoftMaker verweist außerdem auf weitere Funktionen wie KI-Unterstützung und Kompatibilität mit Microsoft-Office-Formaten. Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg entwickelt seit 1987 Bürosoftware und bietet sein Officepaket auch für Android an.