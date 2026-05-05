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Steam Machine kommt: Valve macht sich bereit

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Das Frühjahr war immer angepeilt, aber eigentlich sollte die Steam Machine schon früher kommen. Dank der RAM- und Speicherkrise musste Valve sich neu sortieren und angeblich peilt man einen Preis von 600 bis 650 Dollar für die Konsole ein.

Doch wann kommt sie jetzt endlich? Bald, womöglich sogar sehr bald, denn laut The Verge hat Valve in den USA gerade rund 50 Tonnen importiert, die man als „Konsole“ bezeichnet. Man liefert Argumente, dass es nicht das Steam Deck ist.

Die Zahlen bei den Containern deuten jedoch darauf hin, dass wir gerade einmal rund 20.000 Einheiten in den USA zum Start sehen werden, was nicht so viel wäre.

Ich habe aber das Gefühl, dass die Euphorie rund um die Steam Machine schon wieder vorbei ist und vor allem so ein Preis würde es der Konsole im Vergleich mit einer PlayStation 5, bei der Sony schon bald mit dem größten Blockbuster für 2026 werben wird, schwer haben. Ohne ein neues Half-Life wird es vermutlich schwierig.

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4. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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