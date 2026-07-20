Sony Bravia: TV-Flaggschiff ohne OLED war vielleicht ein Fehler

Sony baute mit dem Bravia 9 einen der besten TVs auf dem Markt, für viele war das OLED-Flaggschiff das beste Modell in dieser Kategorie. Das beste QD-OLED-Panel von Samsung, aber ohne Verzicht auf Dolby Vision und von Sony fein abgestimmt.

Sony: Neues Top-Modell ohne OLED

Doch dann kam Sony auf die Idee, dass OLED vielleicht nicht die beste Technik für TVs ist und entschied sich beim Bravia 9 II für Mini LEDs, was man als „True RGB“ vermarktet. War der Schritt weg von OLED die richtige Entscheidung bei Sony?

Das wird sich noch zeigen, wenn wir die Verkaufszahlen im Laufe des Jahres weiter beobachten, aber die ersten Eindrücke sind eher kritisch. Wie bei The Verge, wo man es als sehr guten Mini-LED-TV bezeichnet, OLED seit aber doch noch besser.

Egal wie gut man die Technik optimiert, sie wird nicht die Schwarzwerte oder den Kontrast von OLED erreichen. Da müsste man schon auf Micro LEDs setzen, aber diese Technologie ist deutlich teurer und selbst Samsung fährt sie etwas zurück.

Das Flaggschiff von Sony ist wohl sehr hell, aber Helligkeit ist bei OLED seit zwei Generationen kein Problem mehr, im Gegenteil, vielen sind moderne Panels sogar zu hell geworden. Welchen Vorteil bietet so ein Sony Bravia 9 II also eigentlich?

Sony: OLED ist deutlich günstiger

Er startet bei 3.500 Euro für 65 Zoll und da bekommt man schon gleichwertige und viel günstigere OLED TVs, wie auch den hauseigenen Sony Bravia 8 II, der unter 2.000 Euro kostet und der laut Test sogar die bevorzugte Option bei den TVs sei.

Teurer, dicker, schwerer, schlechtere Schwarzwerte, weiterhin Blooming, da stellt sich wirklich die Frage nach dem „Warum?“. Hätte Sony das aktuelle QD-OLED-Panel auch im 9er genutzt, man hätte sicher wieder die TV-Referenz geliefert.

Als jemand, der mittlerweile alles von Mini LEDs auf OLED umgestellt hat, kann ich den Schritt von Sony nicht verstehen und nach den ersten Eindrücken noch viel weniger. Aber der Markt wird entscheiden, ob der Plan von Sony doch aufgeht.

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