Sony: Neues Xperia-Smartphone zeigt sich vorab
Das Xperia-Lineup von Sony ist in den letzten Jahren spürbar geschrumpft und das kompakte Modell, das Xperia 5, gibt es leider nicht mehr. Es war schon zum Ende kein vollwertiges Flaggschiff mehr und verlor somit eben immer mehr Kunden.
Im Fokus steht seit Jahren das Sony Xperia 1, welches seit einigen Wochen als neue Version auf dem Markt ist, aber auch das Sony Xperia 10 soll in diesem Jahr wieder kommen und in Finnland ist schon jetzt vorab das erste Bildmaterial aufgetaucht.
Wir bekommen also ein neues Design mit einem Kamerabuckel, der sich von links nach rechts zieht, das erinnert an die Pixel-Reihe von Google oder an das neue iPhone 17 Air von Apple. Und wie es aussieht, sind wieder drei Farben geplant.
Sony warb beim Xperia 10 in letzter Zeit damit, dass es sehr dünn und leicht sei, es passt also durchaus zum aktuellen Trend bei Smartphones und wenn es wieder bei ca. 400 Euro liegt, könnte das ein solider Kandidat für die Mittelklasse werden.
Erinnert mich ans…komm´ grad nicht drauf. 🤣