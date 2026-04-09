Gaming

Sony plant wohl PlayStation-Event nächste Woche

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Sony könnte ein PlayStation-Event für kommende Woche geplant haben, der sehr gut informierte „NateTheHate“ hat von einer neuen State of Play am 16. April gehört (gibt aber an, dass dieses Datum noch nicht von weiteren Quellen bestätigt wurde).

Auch andere Insider wie „Attackdabacklog“ schließen sich dieser Meldung an, die zweite Quelle gibt aber an, dass es vielleicht nur eine kleinere Ausgabe werden könnte, bei der Sony selbst nicht präsent ist. Sony selbst hat sich nicht geäußert.

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9. April 2026 | Jetzt lesen →

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