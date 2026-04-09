Unterhaltung

Disney zweifelt an der Zukunft der Avatar-Filme

Autor-Bild
Von
Google News
|

Die ersten beiden Avatar-Filme waren ein gigantischer Erfolg und auch der dritte Teil kam sehr gut an, konnte das Level der ersten beiden aber nicht halten. Schon im Vorfeld zweifelte James Cameron daher an der Zukunft der Avatar-Filme.

Über eine Milliarde Umsatz (über 1,4 Milliarden Dollar, um genau zu sein) sind für Disney wohl nicht genug, wenn es um Avatar geht, einstellen will man die Marke allerdings auch nicht. Daher soll sie laut „The Wrap“ zurückgeschraubt werden.

Kommende Filme sollen weniger Budget bekommen und nicht mehr so lang sein, was das Risiko, falls ein Film doch nicht der große Erfolg ist, verringert. Und man denkt wohl allgemein darüber nach, ob man die Marke etwas zurückfährt, wie bei geplanten Erweiterungen in den Disney Parks, da könnte weniger Avatar kommen.

Disney sieht die Zukunft der Avatar-Marke immer kritischer.

Der Ton hat sich mittlerweile also verändert, vor zwei Jahren träumte man sogar von Avatar 7, jetzt werden Avatar 4 und Avatar 5 angezweifelt, die eigentlich schon ein Datum im Kino haben. Mal schauen, was Disney mit dieser Marke geplant hat.

Sundar Pichai skizziert eine radikale Zukunft für die Google-Suche

Die Google-Suche soll laut Sundar Pichai schrittweise von der Linksuche zur Aufgabensteuerung werden. Alphabet-Chef Sundar Pichai hat in einem Podcast…

8. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Disney zweifelt an der Zukunft der Avatar-Filme
Weitere Neuigkeiten
iPhone Ultra: Falt-iPhone soll mehr als 2.000 Dollar kosten
in Smartphones
Youtube Tv Header
Kein Entkommen mehr: YouTube dreht die Werbeschraube auf TV-Geräten weiter
in Unterhaltung
Nothing Phone 4a: Firmware-Update umfasst April-Sicherheitsupdate und mehr
in Firmware und Updates
„Beliebteste Bank“: ING holt sich den Titel schon wieder
in Fintech
Sky Logo Header
Sky startet neuen Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
in Schnäppchen
waipu.tv Osteraktion mit HBO Max – Streaming-Bundle für 6,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Classroom Klasse Schule
KI-Schock an Schulen: Lehrerverband stellt Hausaufgaben infrage
in Gesellschaft
Telekom startet Starlink-Satellitendienst für Geschäftskunden
in Telekom
ADAC kritisiert Wirkung des Österreich-Modells – Spritpreise steigen weiter
in Mobilität
Homey integriert Reolink-Kameras und -Türklingeln in sein Smart-Home-System
in Smart Home