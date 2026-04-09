Disney zweifelt an der Zukunft der Avatar-Filme

Die ersten beiden Avatar-Filme waren ein gigantischer Erfolg und auch der dritte Teil kam sehr gut an, konnte das Level der ersten beiden aber nicht halten. Schon im Vorfeld zweifelte James Cameron daher an der Zukunft der Avatar-Filme.

Über eine Milliarde Umsatz (über 1,4 Milliarden Dollar, um genau zu sein) sind für Disney wohl nicht genug, wenn es um Avatar geht, einstellen will man die Marke allerdings auch nicht. Daher soll sie laut „The Wrap“ zurückgeschraubt werden.

Kommende Filme sollen weniger Budget bekommen und nicht mehr so lang sein, was das Risiko, falls ein Film doch nicht der große Erfolg ist, verringert. Und man denkt wohl allgemein darüber nach, ob man die Marke etwas zurückfährt, wie bei geplanten Erweiterungen in den Disney Parks, da könnte weniger Avatar kommen.

Disney sieht die Zukunft der Avatar-Marke immer kritischer.

Der Ton hat sich mittlerweile also verändert, vor zwei Jahren träumte man sogar von Avatar 7, jetzt werden Avatar 4 und Avatar 5 angezweifelt, die eigentlich schon ein Datum im Kino haben. Mal schauen, was Disney mit dieser Marke geplant hat.