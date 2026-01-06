Sony Xperia 10 VII, 1 VI und 1 VII erhalten das Dezember-Sicherheitsupdate

Direkt zum Jahresanfang ist das Unternehmen Sony sehr aktiv und hat für insgesamt drei Smartphone-Modelle seiner Produktreihe das Sicherheitsupdate für Dezember für das Android-Betriebssystem veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Flaggschiff-Modelle Xperia 1 VI und Xperia 1 VII sowie um das Mittelklasse-Modell Xperia 10 VII.

Sony listet die Release Notes ziemlich ausführlich, sodass die Nutzer über die Änderungen und Verbesserungen informiert sind – ein Umstand, der leider nicht von allen Herstellern umgesetzt wird.