Sony Xperia 10 VII, 1 VI und 1 VII erhalten das Dezember-Sicherheitsupdate
Direkt zum Jahresanfang ist das Unternehmen Sony sehr aktiv und hat für insgesamt drei Smartphone-Modelle seiner Produktreihe das Sicherheitsupdate für Dezember für das Android-Betriebssystem veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Flaggschiff-Modelle Xperia 1 VI und Xperia 1 VII sowie um das Mittelklasse-Modell Xperia 10 VII.
Sony listet die Release Notes ziemlich ausführlich, sodass die Nutzer über die Änderungen und Verbesserungen informiert sind – ein Umstand, der leider nicht von allen Herstellern umgesetzt wird.
Xperia 10 VII Software Releases – 72.1.A.2.127
- Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. Dezember 2025)
Xperia 1 VI Software Releases – 69.2.A.2.59
- Behebt ein Problem, bei dem das Gerät gelegentlich länger als erwartet brauchte, um aus dem Energiesparmodus reaktiviert zu werden
- Behebt ein Problem, bei dem die Kopfhörer gelegentlich während Anrufen über das Internet oder über Apps (VoIP-Anrufe) getrennt wurden
- Behebt ein Problem, bei dem Audio über Bluetooth-Kopfhörer bei Verwendung von LE Audio (Bluetooth Low Energy Audio) gelegentlich in Mono statt in Stereo ausgegeben wurde
- Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. Dezember 2025)
Xperia 1 VII Software Releases – 71.1.A.2.119
- Behebt ein Problem, bei dem Audio über Bluetooth-Kopfhörer bei Verwendung von LE Audio (Bluetooth Low Energy Audio) gelegentlich in Mono statt in Stereo ausgegeben wurde
- Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. Dezember 2025)
