Spar-Turbo bei BIGSIM: 18 GB für 5 Euro pro Monat + 5 Freimonate

Der Mobilfunkanbieter BIGSIM startet einen neuen 18-GB-Spezialtarif für 4,99 Euro pro Monat.

Der Tarif ersetzt den bisherigen 4-GB-Spezialtarif und ist in einer 24-Monate-Laufzeit mit fünf Freimonaten sowie in einer monatlich kündbaren Version mit einem Freimonat verfügbar. Beide Varianten nutzen das 5G-Netz von 1&1-Netz (inkl. Vodafone-Roaming) und bieten eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s und Uploads mit bis zu 32 Mbit/s.

BIGSIM 18 GB Spezialtarif: Details, Konditionen und Optionen

Zur Leistung zählen eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie die Unterstützung für VoLTE und WiFi-Call. Die 24-Monate-Variante hat keinen Anschlusspreis, während die flexible Version einen einmaligen Anschlusspreis von 9,99 Euro verlangt. Laut Unternehmensangaben lassen sich durch die Freimonate zwischen 4,99 und 24,95 Euro sparen.

Kernpunkte des neuen Tarifs:

18 GB 5G-Volumen im 1&1-Netz inkl. Vodafone-Roaming

Allnet-Flat und SMS-Flat inklusive

Kosten: 4,99 Euro pro Monat

24 Monate Laufzeit mit 5 Freimonaten

Monatlich kündbare Variante mit 1 Freimonat

Flexibler Vertragsbeginn bis zu 120 Tage möglich

