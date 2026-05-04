Sparkassen-App erreicht historischen Meilenstein

Die Sparkassen-App wird laut Finanz Informatik inzwischen von 20 Millionen Menschen regelmäßig genutzt.

Die Finanz Informatik hat einen neuen Meilenstein für die App Sparkasse bekanntgegeben. Nach Unternehmensangaben greifen mittlerweile 20 Millionen Nutzer in Deutschland regelmäßig auf die Anwendung zu. Die App dient dabei unter anderem für Überweisungen, Kontoverwaltung und digitale Serviceangebote der Sparkassen.

Laut Andreas Schelling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Finanz Informatik, soll die Anwendung den Alltag der Kunden vereinfachen. Zudem verweist man auf positive Bewertungen in App-Stores sowie auf Auszeichnungen durch Medien wie Handelsblatt und Capital.

Neue Funktionen für die App „Sparkasse“

Die Sparkassen planen mehrere Erweiterungen innerhalb der App. Dazu gehört eine neue Suchfunktion, die Sprache und Texteingaben verarbeiten kann und kürzlich implementiert wurde. Nach Unternehmensangaben wurde diese Funktion bereits mehr als eine Million Mal genutzt.

Geplante und laufende Erweiterungen:

Immobilienbereich mit Suche und Finanzierungsübersicht

S-Neo-Depot für Wertpapierhandel und Sparpläne

Auslandsüberweisungen bis 3.000 Euro direkt in der App

Neue Suchfunktion für Produkte und Services

Außerdem wird die neue Themenwelt Immobilie laut Finanz Informatik bereits bei mehr als 100 Sparkassen eingesetzt. Nutzer sollen dort Immobilien suchen sowie laufende Finanzierungen verwalten können.

Ich halte den weiteren Ausbau digitaler Banking-Angebote für nachvollziehbar, da inzwischen viele Kunden ihre Bankgeschäfte überwiegend per Smartphone erledigen. Subjektiv betrachtet ist die App in puncto Umsetzung jedoch nicht auf Augenhöhe mit den einschlägigen Neobanken.