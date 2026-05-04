simplebanking mit Update: Mehr Funktionen für die Kontenübersicht

Der Entwickler von simplebanking erweitert seine Mac-App um neue Analyse- und Übersichtsoptionen.

Der Entwickler hat die Version 1.4.0 der quelloffenen Mac-Anwendung simplebanking veröffentlicht. Laut seinen Angaben soll die App weiterhin auf eine kompakte und leicht verständliche Darstellung von Kontodaten setzen. Neu hinzugekommen ist die Funktion „Left to Pay“, die offene erwartete Abbuchungen bis zum nächsten Gehalt unterhalb des Kontostands anzeigen kann.

Nutzer können dabei laut Entwickler zwischen mehreren Ansichten wechseln. Dazu gehören offene Ausgaben, das verfügbare Budget bis zum Gehalt sowie ein Tageswert für verfügbare Ausgaben. Ergänzt wird die Übersicht durch optionale „Money Mood“-Symbole, die die finanzielle Situation grafisch darstellen sollen. Diese Funktion kann auch genutzt werden, wenn der konkrete Kontostand ausgeblendet ist.

simplebanking 1.4.0 erweitert KI- und Banking-Funktionen

Auch die Bedienung der Anwendung wurde überarbeitet. Filter sollen schneller erreichbar sein und die Suchfunktion versteht laut Entwickler nun natürlich formulierte Eingaben wie bestimmte Ausgabenzeiträume besser. Zusätzlich wurde ein Dock-Modus integriert, damit sich die Anwendung wie eine klassische Mac-App nutzen lässt.

Darüber hinaus erweitert simplebanking den Support für lokale KI-Tools sowie MCP- und CLI-Schnittstellen. Damit können externe Agenten lokale Banking-Daten analysieren oder Berichte erstellen. Gleichzeitig wird betont, dass die Anwendung weiterhin nur lesenden Zugriff auf Kontodaten bietet.

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