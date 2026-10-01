GTA 6: Heute gibt es wohl wieder Neuigkeiten
Es geht weiter und die Theorie, dass Rockstar jeden Donnerstag bis zum Release von GTA 6 neue Inhalte veröffentlicht, könnte stimmen. Es gab zwar diese Woche schon eine Meldung, aber die war von einem Magazin und nicht von Rockstar.
Und womit ist heute zu rechnen? Es gibt wohl neues Merch. Die 400 Euro teure Box von letzter Woche bekam zwar recht viel Kritik ab, aber neben der Box wurden vor dem Verkauf von dieser noch mehr neue Produkte im Shop von Rockstar entdeckt.
Dieses Merch taucht gerade nach und nach bei Influencern auf, die von Rockstar ein Paket geschickt bekommen. Viele Inhalte sind ähnlich oder gleich, aber nicht alle bekommen die gleichen Produkte. Die Boxen dürften ein kleiner Teaser sein.
Die Vermutung ist, dass nach der Box von letzter Woche heute der Rest folgt, den man einzeln kaufen kann. Bisher liegt der Fokus von Rockstar doch sehr stark auf Produkten zum Kaufen. Ich hoffe, dass man das Spiel selbst auch nochmal ein bisschen mehr vermarktet und wir neues Bewegtbild vor November sehen werden.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
01.10.26 · Gaming
30.09.26 · Mobilität
30.09.26 · Gaming
30.09.26 · Mobilität
29.09.26 · Gaming
30.09.26 · Mobilität
30.09.26 · Gaming
29.09.26 · Gaming
01.09.26 · Schnäppchen · Update
29.09.26 · Gaming