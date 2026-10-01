GTA 6: Heute gibt es wohl wieder Neuigkeiten

Es geht weiter und die Theorie, dass Rockstar jeden Donnerstag bis zum Release von GTA 6 neue Inhalte veröffentlicht, könnte stimmen. Es gab zwar diese Woche schon eine Meldung, aber die war von einem Magazin und nicht von Rockstar.

Und womit ist heute zu rechnen? Es gibt wohl neues Merch. Die 400 Euro teure Box von letzter Woche bekam zwar recht viel Kritik ab, aber neben der Box wurden vor dem Verkauf von dieser noch mehr neue Produkte im Shop von Rockstar entdeckt.

Dieses Merch taucht gerade nach und nach bei Influencern auf, die von Rockstar ein Paket geschickt bekommen. Viele Inhalte sind ähnlich oder gleich, aber nicht alle bekommen die gleichen Produkte. Die Boxen dürften ein kleiner Teaser sein.

Die Vermutung ist, dass nach der Box von letzter Woche heute der Rest folgt, den man einzeln kaufen kann. Bisher liegt der Fokus von Rockstar doch sehr stark auf Produkten zum Kaufen. Ich hoffe, dass man das Spiel selbst auch nochmal ein bisschen mehr vermarktet und wir neues Bewegtbild vor November sehen werden.

Complex showcases their Grand Theft Auto VI Care Package! That Black Jumper 👀 🔥pic.twitter.com/vjvsRkdDQE — iGrandTheftAuto.com (@iGrandTheftAuto) September 30, 2026

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