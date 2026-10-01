Gaming

GTA 6: Heute gibt es wohl wieder Neuigkeiten

Oliver Schwuchow
Von

Es geht weiter und die Theorie, dass Rockstar jeden Donnerstag bis zum Release von GTA 6 neue Inhalte veröffentlicht, könnte stimmen. Es gab zwar diese Woche schon eine Meldung, aber die war von einem Magazin und nicht von Rockstar.

Und womit ist heute zu rechnen? Es gibt wohl neues Merch. Die 400 Euro teure Box von letzter Woche bekam zwar recht viel Kritik ab, aber neben der Box wurden vor dem Verkauf von dieser noch mehr neue Produkte im Shop von Rockstar entdeckt.

Dieses Merch taucht gerade nach und nach bei Influencern auf, die von Rockstar ein Paket geschickt bekommen. Viele Inhalte sind ähnlich oder gleich, aber nicht alle bekommen die gleichen Produkte. Die Boxen dürften ein kleiner Teaser sein.

Die Vermutung ist, dass nach der Box von letzter Woche heute der Rest folgt, den man einzeln kaufen kann. Bisher liegt der Fokus von Rockstar doch sehr stark auf Produkten zum Kaufen. Ich hoffe, dass man das Spiel selbst auch nochmal ein bisschen mehr vermarktet und wir neues Bewegtbild vor November sehen werden.

Gaming · 30. September 2026

Spiel des Jahres 2026 ohne GTA 6 und Zelda-Remake

Der Herbst ist da, viele Blockbuster sind bereits veröffentlicht worden, doch zwei Schwergewichte kommen noch, beide im November. GTA 6… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Uncharted 5 geplant: Neues Spiel kommt früher als viele denken
01.10.26 · Gaming
BMW i1: Günstiges Elektroauto kommt 2028
30.09.26 · Mobilität
Spiel des Jahres 2026 ohne GTA 6 und Zelda-Remake
30.09.26 · Gaming
Opel schiebt wichtiges Elektroauto nach hinten
30.09.26 · Mobilität
GTA 6: Rockstar spricht offiziell über die Karte
29.09.26 · Gaming
Deutschlandticket kostet ab Januar 2027 genau 66,80 Euro
30.09.26 · Mobilität
Nintendo stellt mobiles Mario Kart final ein
30.09.26 · Gaming
Zelda-Remake: Nintendo zeigt neue Videos
29.09.26 · Gaming
waipu.tv halbiert viele Preise – auch für Bundles mit Netflix, Disney+ und WOW – Aktion verlängert!
01.09.26 · Schnäppchen · Update
The Witcher 3: Der Hexer ist zurück in Bestform
29.09.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6: Heute gibt es wohl wieder Neuigkeiten