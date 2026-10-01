Nintendo Switch 2: Neue Pokémon-Spiele sollen nächste Woche kommen

Nintendo hat zwar kein neues Hauptspiel der Pokémon-Reihe für 2026 geplant, das kommt erst 2027, aber es soll mit Pokémon Rubin, Smaragd & Saphir alte Klassiker für die Switch 2 geben. Und wir müssen vermutlich nicht mehr lange darauf warten.

Angeblich werden wir die Pokémon-Spiele am 8. Oktober 2026 sehen, also schon nächste Woche. Details stehen weiterhin aus, aber die Quelle will bald mehr dazu sagen und verspricht weitere Informationen. Zeitlich würde das auf jeden Fall gut passen, denn so kann man es „abhaken“, bevor dann Zelda im November kommt.

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