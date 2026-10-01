Smart Home

Apple Home Hub: Leak zeigt eine neue Funktion

Oliver Schwuchow
Von

Apple spendiert dem iPhone Duo einen neuen Standby-Bildschirm, bei dem man sich gewisse Dinge, je nach Winkel, in dem man es hinstellt, anzeigen lassen kann. Eine Option ist ein „Photo Face“, also eine Art Watchface, nur eben mit einem Foto.

Aber Entwickler können diese Option noch nicht sehen und nutzen, was einen Grund hat, da diese Funktion auch für den Home Hub verfügbar sein wird. Und wir haben einen ersten Leak, der uns zeigt, wie die Einrichtung bei Apple aussieht:

Man kann sich also aussuchen, ob Fotos geshuffelt werden, ob man Erinnerungen sehen möchte oder ob ein geteiltes Album zu sehen ist. Und da das Display wohl quadratisch ist, könnte das hier tatsächlich ein erster Blick auf die Software sein:

So dürfte ein Foto auf dem Apple Home Hub aussehen, der wohl am 13. Oktober offiziell vorgestellt wird. Fotos werden nicht die einzige Möglichkeit sein, aber ich gehe davon aus, dass sie im Fokus bei der Vermarktung stehen, denn was soll man sich bei einem Display im Raum sonst die meiste Zeit anzeigen lassen?

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