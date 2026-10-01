Gaming

Uncharted 5 geplant: Neues Spiel kommt früher als viele denken

Oliver Schwuchow
Von

Naughty Dog hat den Fokus aktuell voll auf Intergalactic gelegt, was man uns 2027 zeigen wird und was vermutlich auch nächstes Jahr erscheint. Immerhin ein neues Spiel in der PS5-Ära des PlayStation Studios. Und was ist danach geplant?

Nun, man hat diese Woche mal wieder The Last of Us Part 3 angedeutet, aber das wird nicht das nächste Spiel von Naughty Dog, so MP1st. Das soll angeblich ein neues Uncharted sein. Nathan Drake ist wohl ein Teil des Spiels, aber nicht die Hauptrolle. Es steht im Raum, dass sich Uncharted 5 auf die Tochter fokussiert.

Dieses Spiel hätte schon viel früher kommen können und wäre vielleicht sogar schon da, wenn das Management von Sony nicht so schlecht gehandelt hätte.

Uncharted 5 könnte 2029 erscheinen

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von Uncharted 5 hören, so machte einst 2029 als Jahr die Runde, was überraschend früh und nur zwei Jahre nach Intergalactic wäre. Das Entwicklerstudio hat ein neues Uncharted sogar selbst angedeutet.

Intergalactic, Uncharted 5, The Last of Us Part 3, wenn das die Roadmap von Naughty Dog in den kommenden Jahren ist, dann freue ich mich schon darauf.

PS: Neil Druckmann sprach in seinem Blogeintrag diese Woche über „Projekte“, also mehr als nur The Last of Us, für die Zukunft. Laut „NateTheHate“, einem der besten Insider, deutete der Chef damit tatsächlich ein neues Uncharted an.

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