Steam Deck OLED ist in vielen Ländern ausverkauft

Valve verkauft das Steam Deck OLED weiterhin in Deutschland und auch in den meisten Märkten in Europa, aber in den USA, Südkorea oder Taiwan ist es seit ein paar Tagen ausverkauft. Einen Grund hat Valve bisher jedoch nicht kommuniziert.

Ende letzten Jahres beendete man die erste Generation, damit hat das aber nichts zu tun, denn das Steam Deck OLED hat noch keinen Nachfolger. Dieser ist zwar in Planung und könnte 2026 gezeigt werden, noch ist es dafür allerdings zu früh.

Viel wahrscheinlicher ist ein Problem in der Produktion oder im Einkauf, Valve wird sicher mit den hohen RAM-Preisen zu kämpfen haben und meine Vermutung wäre, dass man gerade überlegt, ob man den Preis anhebt oder eine Lösung dafür findet.

Eine Preiserhöhung wäre so spät im Lebenszyklus keine gute Option, aber Valve hat vielleicht gar keine andere Wahl. Ohne ein Statement von Valve kann man derzeit aber nur spekulieren. In Deutschland ist das Steam Deck OLED noch erhältlich.

