Steam Machine: Darum gibt es kein HDMI 2.1

Die kommende Konsole von Valve, die Steam Machine, unterstützt nur HDMI 2.0 und kein HDMI 2.1, was bei anderen Konsolen seit Jahren normal ist. Das wurde von vielen direkt kritisiert, hat aber einen Grund. An Valve selbst liegt es hier nicht.

Schuld ist das HDMI Forum, welches sich um den Standard kümmert, hier wehrt man sich seit dem Start von HDMI 2.1 dagegen, dass diese HDMI-Version auch von Linux unterstützt wird. Die Steam Machine besitzt theoretisch HDMI 2.1, so ein Sprecher von Valve bei Ars Technica, und man hofft, dass man es nachreichen kann.

Unklar ist jedoch, ob das bis zum Marktstart im Frühjahr 2026 realisierbar ist. Falls nicht, dann gibt es „nur“ 4K mit maximal 60 fps, wem 120 Hz oder mehr bzw. VRR wichtig ist, der muss einen Umweg um die Konsole von Valve machen. Es liegt jetzt also am HDMI Forum, Valve selbst hofft hier natürlich für 2026 auf eine Lösung.