Gaming

Steam Machine: Darum gibt es kein HDMI 2.1

Autor-Bild
Von
|

Die kommende Konsole von Valve, die Steam Machine, unterstützt nur HDMI 2.0 und kein HDMI 2.1, was bei anderen Konsolen seit Jahren normal ist. Das wurde von vielen direkt kritisiert, hat aber einen Grund. An Valve selbst liegt es hier nicht.

Schuld ist das HDMI Forum, welches sich um den Standard kümmert, hier wehrt man sich seit dem Start von HDMI 2.1 dagegen, dass diese HDMI-Version auch von Linux unterstützt wird. Die Steam Machine besitzt theoretisch HDMI 2.1, so ein Sprecher von Valve bei Ars Technica, und man hofft, dass man es nachreichen kann.

Unklar ist jedoch, ob das bis zum Marktstart im Frühjahr 2026 realisierbar ist. Falls nicht, dann gibt es „nur“ 4K mit maximal 60 fps, wem 120 Hz oder mehr bzw. VRR wichtig ist, der muss einen Umweg um die Konsole von Valve machen. Es liegt jetzt also am HDMI Forum, Valve selbst hofft hier natürlich für 2026 auf eine Lösung.

Xbox 2024 Header

Microsoft: „Die Zukunft der Xbox wird nächstes Jahr definiert“

Jason Ronald von Microsoft wurde in einem Interview mit BBC gefragt, ob es denn Pläne für „weitere Xbox-Originalspiele im Game…

9. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Steam Machine: Darum gibt es kein HDMI 2.1
Weitere Neuigkeiten
Xiaomi könnte uns 2026 mit neuen Smartphones überraschen
in Smartphones
Congstar
congstar startet Winteraktion für DSL-Tarife
in Tarife
Google Gemini soll Werbung ab 2026 bekommen
in Dienste
Volvo S90 Detail Header
Volvo: „Die Zukunft ist elektrisch“
in Mobilität
Android: Google kündigt smarte Brillen für 2026 an
in Wearables
Apple iOS 26.2 verzögert sich: Das Update macht Probleme
in Firmware und OS
Xbox 2024 Header
Microsoft: „Die Zukunft der Xbox wird nächstes Jahr definiert“
in Gaming
Feindliche Übernahme: Paramount will Warner vor Netflix haben
in News
Mittels Sprachsynthese: Apple startet deutsche Synchronisation für Fitness+
in Dienste
Prime Video
Prime Video integriert Kauf-Store in Schweizer Plattform
in News