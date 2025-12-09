Microsoft: „Die Zukunft der Xbox wird nächstes Jahr definiert“

Gaming

Jason Ronald von Microsoft wurde in einem Interview mit BBC gefragt, ob es denn Pläne für „weitere Xbox-Originalspiele im Game Pass“ gäbe, was dieser zwar nicht direkt beantwortete, dafür deutete er eine ganz andere Ankündigung für 2026 an.

Es ist das 25. Jubiläum der Xbox (diese kam am 15. November 2001 auf den Markt) und das „möchte man groß feiern“, so der Chef der Xbox-Hardware. Außerdem will man „nächstes Jahr die Zukunft der Xbox definieren“ und wird uns einiges zeigen.

Was? Das lässt Jason Ronald offen, aber das Management rund um die Xbox hat in den letzten Wochen immer wieder eine neue Generation bestätigt und ich gehe weiterhin davon aus, dass man diese auf einem Event im Sommer 2026 bestätigt.

Die neuen Konsolen sollen Ende 2027 auf den Markt kommen, da ist es üblich, dass man etwa ein Jahr vorher die technischen Details nennt und erste Einheiten an die Entwicklerstudios schickt. Bei der Xbox steht eine Mischung aus Konsole und PC im Raum, Basis wird Windows sein und wir sprechen über ein „Premium-Erlebnis“.

Kommentar: Das Ende dieser Konsolengeneration

Eigentlich erscheint hier einmal im Jahr mein Vergleich bzw. Battle der beiden Konsolen von Sony und Microsoft und als ich…

7. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

