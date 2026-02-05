Steam Machine kommt später: Valve bestätigt ernste Probleme
Als Valve im November die Steam Machine zeigte, da nannte man keinen Preis und kein Datum. Aus gutem Grund, denn die RAM-Krise ist unvorhersehbar. Und sie hat ernste Folgen, denn Valve hat den Marktstart der Konsole etwas verschoben.
Statt Anfang 2026 (einigen Journalisten wurde damals Q1 2026 mitgeteilt) ist jetzt nur noch von „erstes Halbjahr 2026“ die Rede, sprich Q2 2026. April, Mai oder Juni, das wären die möglichen Monate, wobei man den Sommer sicher vermeiden will.
Und der Preis? Nun, Valve sprach zwar einst von einem „guten Deal“ bei der Steam Machine, gibt aber zu, dass gerade alles teurer wird. Man sagt es nicht direkt, aber es klingt so, als ob der ursprünglich angepeilte Preis leider nicht mehr zu halten ist.
Steam Machine: Ohne Half-Life wird es schwer
Valve muss aber aufpassen, denn im Sommer beginnt das Marketing für GTA 6 und das wird viele zu einer PS5 treiben, die womöglich günstiger ist, vielleicht sogar, mit dem ein oder anderen Angebot, als Pro-Version. Das könnte ein sehr holpriger Start für die Steam Machine werden und eigentlich kann es nur ein Half-Life 3 retten.
Ich denke den Kunden, die sich für eine Steam Machine entscheiden, werden sich kaum wegen GTA6 keine kaufen und auch Half Life wird da nicht das Kaufargument sein. Die Zielgruppe hat hier wenig mit GTA zu tun und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auch nochmals verschoben. Ich halte es auch für eine dumme Entscheidung von Valve das Veröffentlichungsdatum weiter nach hinter zu verschieben, da die RAM Preise noch weiter steigen sollen. Das wird eher das Hauptproblem der Steam Machine sein. Die Hardware ist bestenfalls mittelmäßig und dann nur durch upscaling Punkten, um das zu verkaufen muss man sie günstig anbieten, was man aktuell nicht kann.
Valve spricht bisher vor allem PC-Spieler an, die haben aber meistens schon einen PC und werden eher nicht auf eine geschlossene Box wechseln. Also muss man die Konsolenspieler ansprechen und natürlich wird nicht jeder GTA 6 kaufen, aber gegen das ausgereifte PS5-Lineup, einen Preis im Angebot und GTA 6 muss die Steam Machine dann im Herbst eben doch antreten.