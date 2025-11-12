Steam Machine: Valve zeigt seine erste Konsole

Valve hat heute eine richtigen Offensive mit neuen Produkten vorgestellt, die sich aber auch alle in den letzten Wochen angedeutet haben. Das Steam Frame ist das neue VR-Headset, dann gibt es einen Steam Controller und die Steam Machine.

Das Team von The Verge wurde vorab von Valve eingeladen und durfte alle neuen Produkte vorab ausprobieren. So gibt es eine Preview zum Steam Frame, eine erste Preview zum neuen Controller und natürlich einen Eindruck zur Steam Machine.

Bei der Konsole bekommt man in etwa die Leistung einer PS5, teilweise PS5 Pro, aber eben mit SteamOS von Valve. Nach dem Handheld greift man Sony und Co. jetzt also auch am TV an. Die neuen Produkte von Valve kommen aber alle 2026.

Die spannende Frage, was wird der Spaß kosten, ist also noch offen. Doch Valve wird ein ernster Player im Hardware-Gaming-Markt und da Microsoft dieses Feld immer mehr ignoriert, habe ich persönlich nichts gegen etwas mehr Konkurrenz.

Nächstes Jahr steht dann vermutlich auch das Steam Deck 2 an, jedenfalls sprach man von Ende 2025 oder 2026 beim Zeitraum. Und da stellt sich mir neben dem Preis noch eine Frage: Wird Valve dieses große Lineup mit einem Spiel begleiten?

Half-Life 3 deutet sich immer wieder an und es gäbe vermutlich keinen besseren Launch-Titel für eine Konsole von Valve. Spannend, sehr spannend. Die Steam Machine könnte, wenn es preislich im Rahmen ist, auch für mich interessant sein.