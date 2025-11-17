Stellt Sony die PlayStation-Spiele für den PC ein?

Jez Corden von Windows Central sprach Ende letzter Woche von einem möglichen Ende der PlayStation-Spiele für den PC, laut Quelle prüft Sony, ob man einige Titel wieder exklusiv für die PlayStation anbieten wird und gar nicht auf den PC bringt.

Die Sache ist nur die, einige Tage vorher behauptete die Quelle auch, dass Sony seine PC-Spiele bald „ab Tag 1“ auf den PC bringen wird und Jez Corden sprach ebenfalls davon, dass Microsoft „niemals“ Xbox-Spiele auf die PS5 bringen wird.

PlayStation-Spiele auf dem PC

Um es kurz zu machen: Er hat vermutlich keine Insider-Informationen. Die Frage ist außerdem, wie sinnvoll diese Entscheidung wäre. Auf der einen Seite würde man zwar die PlayStation wieder etwas stärken und verhindern, dass es bald Konsolen (von Microsoft und Valve) mit PlayStation-Spielen am TV gibt. Das klingt logisch.

Auf der anderen Seite müsste Sony mit einem Schlag auf Einnahmen verzichten, bei denen sich die Frage stellt, ob das Konsolenverkäufe wieder ausgleichen werden.

Vermutlich nicht, denn die Spiele kommen sowieso erst deutlich später auf den PC und man kann nicht davon ausgehen, dass die Käufer, die diese Spiele kaufen, jetzt eine PlayStation 5 oder in Zukunft eine PlayStation 6 kaufen. Und Sony müsste den Investoren erklären, dass man auf eine sehr leichte Einnahmequelle verzichtet.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sony die PC-Strategie mit Blick auf die neuen Konsolen, wie die Steam Machine, überarbeitet. Aber komplett einkassieren? Nicht ausgeschlossen, aber damit würde man sehr leicht verdientes Geld wegwerfen.

Und vermutlich nur kaum PlayStation-Käufer dazugewinnen.