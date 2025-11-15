game Charts in Deutschland: Battlefield 6 an der Spitze

Sechs neue Spiele schaffen im Oktober den Sprung in die deutschen Game-Charts – angeführt von „Battlefield 6“.

Laut game-Verband verdrängt der neueste Teil der Shooter-Reihe „Battlefield 6“ von Electronic Arts alle Konkurrenten und belegt die Spitzenposition der meistverkauften PC- und Konsolenspiele des Monats. Das Spiel versetzt Nutzer in Szenarien künftiger Konflikte und zählt zu den erfolgreichsten Neueinsteigern im Herbstgeschäft.

Ebenfalls neu in den Top 10 ist das Action-Adventure „Ghost of Yôtei“ von Sony Interactive Entertainment, das im Japan des 17. Jahrhunderts spielt und den dritten Platz erreicht. Auf Rang vier folgt „Pokémon-Legenden: Z-A“ von Nintendo, das sich auf Kämpfe und Entdeckungen in einer offenen Spielwelt konzentriert.

Neue Titel dominieren die Oktobercharts

Mit „Digimon Story Time Stranger“ auf Platz sechs platziert Bandai Namco ein weiteres digitales Rollenspiel erfolgreich in den Charts. Der Horror-Titel „Little Nightmares III“ desselben Publishers erreicht Platz neun.

Die Neuauflage des „Super Mario Galaxy“-Doppelpacks von Nintendo komplettiert die Liste auf Rang zehn und stößt besonders bei langjährigen Fans auf Interesse, wie es von Branchenbeobachtern heißt.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Oktober 2025 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

