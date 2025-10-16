News

Stranger Things 5 und das überraschende Finale

Die Produzenten von Stranger Things wollten das Finale der Serie eigentlich im Kino zeigen, doch bei Netflix war man anderer Meinung. Stattdessen wird die letzte Folge der Serie wie geplant an Silvester zu sehen sein. Da schaut vermutlich keiner bei Netflix vorbei, bei vielen wird das Finale aber sicher an Neujahr angeworfen.

Dafür solltet ihr euch allerdings etwas mehr Zeit einplanen, denn die letzte Folge wird ein kleiner Spielfilm. Die Duffer Brothers haben bei Variety verraten, dass sie zwei Stunden lang ist. Daher wollte man das eigentlich mit den Fans im Kino feiern.

Doch auch die anderen 7 Folgen (4 Folgen gibt es am 26. November und 3 Folgen am 26. Dezember) sind fast alle länger als eine Stunde, für die letzte Staffel von Stranger Things kann man knapp 10 Stunden einplanen. Und keine Sorge, man will alle offenen Fragen, auch die der Schattenwelt (Upside Down) im Finale beantworten.

Die Produzenten haben viele Serienfinale studiert und wollten sicherstellen, dass man einen guten Abschluss für Stranger Things findet, denn eine weitere Staffel wird es definitiv nicht geben – langfristig sind allerdings erste Spin-offs in Planung.


