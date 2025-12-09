Subaru Uncharted: Damit startet die Elektro-Offensive 2026

Subaru plant eine neue Elektro-Offensive ab 2026 und hat im Sommer drei neue Modelle für Europa angekündigt. Wobei, so ganz neu sind nicht alle, denn Subaru wird dem alten Solterra nur ein „umfangreiches Update“ für 2026 spendieren.

Etwas später im Jahr kommt auch der Subaru Outback, den Anfang macht aber Subaru Uncharted, der im Frühjahr 2026 startet. Das ist ein kompakter SUV, den es zum Start in Deutschland in drei Versionen geben wird. Das sind die Details dazu:

252 kW/343 PS (Allrad) mit 77-kWh-Batterie für bis zu 525 Kilometer Reichweite

65 kW/224 PS (Frontantrieb) mit 77-kWh-Batterie und bis zu 600 Kilometer Reichweite

123 kW/167 PS (Frontantrieb) mit 57,7-kWh-Batterie für bis zu 455 Kilometer Reichweite

Weitere Details möchte Subaru „zu gegebener Zeit bekanntgeben“, also sicher erst Anfang nächsten Jahres. Basis ist die bekannte e-TNGA-Plattform, die man auch von Toyota kennt. Preise wurden bisher natürlich auch noch keine kommuniziert.