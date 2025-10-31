Super Mario 3D All-Stars: Update verbessert Kompatibilität mit der Nintendo Switch 2

Das japanische Unternehmen Nintendo setzt seine Update-Welle für bereits veröffentlichte Spiele weiter fort und hat nun für die damals im Handel erhältliche limitierte Spielesammlung Super Mario 3D All-Stars ein neues Update veröffentlicht, das einige nicht näher definierte Fehler behebt.

Das Update trägt die Versionsnummer 1.1.4 und ist inzwischen das dritte Update, das Nintendo speziell im Zusammenhang mit der Nintendo Switch 2 für das Spiel veröffentlicht hat.